Евсеев: поддерживаю введение 5 замен, это добавляет аритмии, скорости, движения

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное решение ФИФА разрешить проведение пяти замен в матчах.
«ФИФА рассматривает возможность временного введения пяти замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. Пять замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма.
Для России, кстати, это будет не в новинку. Я тренировал и в ПФЛ, и в ФНЛ. В ПФЛ разрешены пять замен, в ФНЛ четыре. Использовал, понимаю, что и как. Могу сказать, что в обычном сезоне это добавляет аритмии, скорости, движения. Удаётся держать темп матча высоким. Поэтому возможное решение ФИФА поддерживаю», — написал Евсеев в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) на следующей неделе одобрит временное введение пяти замен в матче.
- 7 мая 2020
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