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Широков: власти хотели обнуления какие-то, но сейчас у них ничего не пройдёт

Широков: власти хотели обнуления какие-то, но сейчас у них ничего не пройдёт
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В чём проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских. Они что, не знают, сколько народу их посещать может? Нельзя их контролировать? Для меня это загадка. Власти делают всё, чтобы люди вышли озлобленные. Они хотят какие-то обнуления, сейчас у них вообще ничего не пройдёт. Первое время их поддерживали, но за месяц уже можно было давно всё продумать и регламентировать.

Малоимущим людям, тем же старикам, многодетным семьям должны были выдавать маски. Остальные, наверное, должны их покупать. Тех, кто может позволить себе купить маски, наверное, процентов 50, может, чуть больше. Но раз говорят про маски, значит в них можно гулять», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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