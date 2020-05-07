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«Сампдория» сообщила о трёх новых случаях коронавируса, ещё один игрок заразился повторно

«Сампдория» сообщила о трёх новых случаях коронавируса, ещё один игрок заразился повторно
Футбол / Италия 0

«Сампдория» на официальном сайте сообщила о трёх новых случаях заражения коронавирусом в команде, выявленных после тестирования всех футболистов.

Один из игроков, ранее проходивший положительный тест на COVID-19, заразился повторно. «У заразившихся игроков болезнь проходит бессимптомно. Футболисты находятся на карантине, их состояние будут постоянно проверять», — говорится в заявлении клуба.

14 апреля главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери объявил о выздоровлении всех футболистов, заразившихся коронавирусом.

Напомним, первым футболистом «Сампдории», заразившимся коронавирусом, стал нападающий Маноло Габбьядини. Впоследствии заражение было выявлено у шести его одноклубников, в результате чего генуэзцы стали лидерами по этому показателю. После этого один из игроков «Сампдории» сообщил о 15 заражённых коронавирусом в клубе.

Раньери сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились
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