Серхио Рамос попросил полицейских поздравить его сына с днём рождения

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором полицейские поздравляют его сына Серхио с шестилетием.

Экипажи полиции подъехали к дому Рамоса с мигалками. Семья футболиста похлопала сотрудникам правоохранительных органов, в ответ они также устроили овации Рамосу, его жене и детям.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее легенды мирового футбола аплодисментами поблагодарили медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса. В акции поучаствовали Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Жерар Пике, Роналдо, Бастиан Швайнштайгер, Марко ван Бастен, Зинедин Зидан, Гарри Кейн и многие другие.



На сегодняшний день во всём мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, от заболевания скончались более 267 тыс. Футбольные чемпионаты приостановлены во всех европейских странах, за исключением Беларуси.