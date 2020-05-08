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Серхио Рамос попросил полицейских поздравить его сына с днём рождения

Серхио Рамос попросил полицейских поздравить его сына с днём рождения
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором полицейские поздравляют его сына Серхио с шестилетием.

Экипажи полиции подъехали к дому Рамоса с мигалками. Семья футболиста похлопала сотрудникам правоохранительных органов, в ответ они также устроили овации Рамосу, его жене и детям.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее легенды мирового футбола аплодисментами поблагодарили медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса. В акции поучаствовали Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Жерар Пике, Роналдо, Бастиан Швайнштайгер, Марко ван Бастен, Зинедин Зидан, Гарри Кейн и многие другие.

На сегодняшний день во всём мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, от заболевания скончались более 267 тыс. Футбольные чемпионаты приостановлены во всех европейских странах, за исключением Беларуси.

Легенды футбола поблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом
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