Серхио Рамос попросил полицейских поздравить его сына с днём рождения

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором полицейские поздравляют его сына Серхио с шестилетием.
Экипажи полиции подъехали к дому Рамоса с мигалками. Семья футболиста похлопала сотрудникам правоохранительных органов, в ответ они также устроили овации Рамосу, его жене и детям.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее легенды мирового футбола аплодисментами поблагодарили медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса. В акции поучаствовали Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Жерар Пике, Роналдо, Бастиан Швайнштайгер, Марко ван Бастен, Зинедин Зидан, Гарри Кейн и многие другие.
На сегодняшний день во всём мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, от заболевания скончались более 267 тыс. Футбольные чемпионаты приостановлены во всех европейских странах, за исключением Беларуси.
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