Пауло Дибала: мне нравилось играть с Погба в «Ювентусе», надеюсь, это повторится
Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала вспомнил, как обменялся футболками с французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба после матча группового этапа Лиги чемпиоов 2018 года. Погба выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год, Дибала играет в Турине с 2015 года.
«Естественно, я не мог упустить возможность обменяться с ними футболками, Поль мой большой друг. Я восхищаюсь им как личностью даже больше, чем как футболистом. У меня была возможность разделить с ним прекрасные моменты в «Ювентусе". Надеюсь, что это однажды повторится», – приводит слова Пауло Дибалы официальный сайт УЕФА.
В составе «Ювентуса» Поль Погба четыре раза выиграл чемпионат Италии и дважды — Кубок страны.
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