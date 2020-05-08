«Арсенал» интересуется 19-летним вингером из 2-го дивизиона Норвегии

Лондонский «Арсенал» интересуется 19-летним вингером Джорджем Льюисом, сообщает Goal.com.
По данным источника, Льюис прошёл просмотр в «Арсенале» и произвёл впечатление на тренерский штаб «канониров». Сообщается, что сначала форвард будет отправлен в «Арсенал» U23.
Льюис — воспитанник «Тромсё». С 2017 по 2019 год форвард выступал за «Тромсдален» во втором дивизионе Норвегии. Прошлым летом контракт футболиста с клубом истёк, и на данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
«Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков в 28 матчах.
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