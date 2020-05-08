«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером на один год
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Алексеем Поддубским, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год. С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении", — говорится в сообщении.
Поддубский возглавил «СКА-Хабаровск» в марте 2019 года после ухода Вадима Евсеева. В турнирной таблице ФНЛ хабаровский клуб занял 6-е место, набрав 43 очка в 27 матчах.
Ранее 17 из 20 клубов Футбольной национальной лиги поддержали досрочное завершение нынешнего розыгрыша первенства. Новый сезон второго по силе дивизиона России планируется начать либо 2, либо 9 августа.
На собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ
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