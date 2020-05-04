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На собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ

На собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) прорабатывал варианты завершения сезона с помощью проведения мини-турнира.

У «Торпедо» была идея устроить соревнование с участием «Ротора», «Химок», «Чертаново», «Нефтехимика» и «Торпедо». При этом соревнования можно было бы проводить как в один круг, так и в два. В случае если соревнование проводилось бы в один круг, каждая команда провела бы по одному матчу друг с другом, при этом после домашней игры следовала бы гостевая. В случае если соревнование проводилось бы в два круга, то каждая команда сыграла бы по два матча друг с другом — по одной игре на домашнем и гостевом полях.

Однако этот вариант в итоге не был рассмотрен на собрании ФНЛ, так как у лиги нет полномочий создавать новые турниры.

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