Овчинников: в случае остановки сезона ЦСКА будет недоволен. Ещё есть шанс подняться выше

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал приостановку сезона Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.

«Решение о доигровке чемпионата должны решать большие руководители. По моему мнению, нужно доиграть, но тогда возникнет масса организационных вопросов, которые не позволят доиграть. Если не доигрывать, будет очень много недовольных команд, особенно которые находятся в верхней части таблицы.



Я думаю, что в случае остановки наш клуб будет недоволен, потому что ещё есть шанс подняться выше. Для нас остановка чемпионата, наверное, пойдёт в минус», — сказал Овчинников в выпуске Коммент.Шоу.

ЦСКА, набрав 36 очков в 22 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.