Геркус: любите вы Сёмина — любите на здоровье. Но разве это повод набрасываться на других?

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос пользователя «Твиттера» о главном тренере команды Юрии Сёмине.

«Почему на Палыча-то наехали, Илья Леонидович? Отдав вам должное, заглаживает вину? А когда вы недавно ему респектовали, тоже за что-то заглаживали вину? Был жёстко неправ? В каких-то моментах да. А вы были правы, пытаясь убрать Палыча летом 2017-го после выигрыша Кубка?» — написал пользователь под ником Serhius.

«Мне кажется, вы слишком далеко заходите. Любите вы тренера, очень хорошо, любите на здоровье. Но разве это повод набрасываться на других людей, которые не любят его, по вашему мнению, так сильно, как вам бы хотелось? Выглядит как нездоровье. Извините.

Вы слишком много фантазируете — наехал, хотел убрать. Мой совет вам: завязывайте. Я ЮП в клуб привёл, сохранял и подписал новый контракт, работал с ним вместе, вместе мы добивались побед. Помочь вам сохранить его сейчас никак не могу. Не надо злиться», — ответил Геркус.