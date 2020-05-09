В чемпионате Испании хотят заполнить пустые трибуны рекламой и твитами фанатов

Руководство испанской Примеры хочет сделать матчи турнира, которые будут проходить без зрителей на трибунах, более привлекательными для болельщиков и футболистов, сообщает Marca.
Одна из идей — заполнить пустые места рекламой и сообщениями болельщиков из «Твиттера».
«Нам уже доводилось смотреть матчи за закрытыми дверями. Обычно в них присутствует эхо или есть ужасный вид пустых трибун. Мы работаем над современными, оригинальными способами избежать этого. Есть интересный вариант с виртуальной рекламой и твитами фанатов, которые будут показываться прямо во время встречи», — сказал президент Примеры Хавьер Тебас.
Примера также работает с разработчиками из EA Sports, авторами серии футбольных симуляторов FIFA, над новым вариантом трансляции матчей.
«Будут другие положения камер», — сказал Тебас.
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