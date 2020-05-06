Тебас: по пути в аптеку риск заражения коронавирусом выше, чем на тренировках
Президент Примере Хавьер Тебас выразил мнение, что футболисты не подвергаются опасности заражения коронавирусом при соблюдении дистанции и мер предосторожности.
«Мы предпринимаем много мер предосторожности для безопасного и контролируемого возвращения футбола. Когда вы идёте в аптеку, то риск заразиться коронавирусом выше, чем на тренировках. Но мы понимаем, что люди боятся», — приводит слова Тебаса Marca.
В настоящее время чемпионат Испании приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Барселона», которая в 27 турах набрала 58 очков.
Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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