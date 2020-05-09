«Ювентус» не будет менять Пьянича на Артура, «Барса» требует доплаты

Сделка между испанской «Барселоной» и итальянским «Ювентусом» по обмену бразильца Артура и боснийца Миралема Пьянича, скорее всего, не состоится, сообщает Goal.com.

«Ювентус» хотел бы осуществить прямой обмен игроками, в то время как «Барселона» готова пойти на сделку только с доплатой со стороны итальянцев. Каталонцы не против отпустить Артура, однако только в том случае, если за него предложат крупную компенсацию.

Артур перешёл в «Барселону» в 2018 году из «Гремио». В составе «Барсы» стал чемпионом Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Артур провёл за команду 16 матчей и забил три мяча.

Миралем Пьянич стал игроком «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из «Ромы». В Серии А-2019/2020 он сыграл 22 матча и также забил три гола.