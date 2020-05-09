Вьери нырнул в бассейн на велосипеде

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери своеобразно проводит время на карантине. В «Инстаграме» он выложил видеозапись, на которой заезжает на велосипеде прямиком в бассейн.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Вьери, рассказывая о своей сексуальной жизни, заявил, что раньше регулярно занимался сексом с двумя или тремя женщинами.
Практически все европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно о досрочном завершении сезонов во Франции и Нидерландах. Чемпионат Германии, по планам, возобновится в середине мая.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 3,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 270 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.
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