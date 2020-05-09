Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вьери нырнул в бассейн на велосипеде

Вьери нырнул в бассейн на велосипеде
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери своеобразно проводит время на карантине. В «Инстаграме» он выложил видеозапись, на которой заезжает на велосипеде прямиком в бассейн.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Вьери, рассказывая о своей сексуальной жизни, заявил, что раньше регулярно занимался сексом с двумя или тремя женщинами.

Практически все европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно о досрочном завершении сезонов во Франции и Нидерландах. Чемпионат Германии, по планам, возобновится в середине мая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 3,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 270 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020