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Российская Премьер-Лига поздравила всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Российская Премьер-Лига поздравила всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига (РПЛ) поздравила ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы – это священный день памяти и благодарности защитникам Отечества, не жалевшим жизни ради свободы Родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле.

Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!» — говорится в сообщении Российской Премьер-Лиги.

9 мая с праздником Великой Победы россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
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