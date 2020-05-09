Российская Премьер-Лига поздравила всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
Российская Премьер-Лига (РПЛ) поздравила ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«День Победы – это священный день памяти и благодарности защитникам Отечества, не жалевшим жизни ради свободы Родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле.
Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!» — говорится в сообщении Российской Премьер-Лиги.
9 мая с праздником Великой Победы россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
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