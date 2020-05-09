Российская Премьер-Лига поздравила всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Российская Премьер-Лига (РПЛ) поздравила ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.



«День Победы – это священный день памяти и благодарности защитникам Отечества, не жалевшим жизни ради свободы Родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле.



Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!» — говорится в сообщении Российской Премьер-Лиги.

9 мая с праздником Великой Победы россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.