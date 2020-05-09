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Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших

Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, какие футболисты более других разочаровали его на протяжении карьеры.

«Написал об этом в автобиографии и могу повторить каждое слово. Марио Балотелли — плохой человек, он не уважает коллектив. Во время Кубка Конфедераций — 2013 он никак не помогал команде и бездействием заслужил пощёчину.

Некоторые думали, что он входит в топ-5 форвардов в мире, но я никогда не видел его даже в двадцатке лучших.

Впрочем, был парень и похуже — Филипе Мело. Он действительно худший из худших. Не терплю людей, которые не уважают окружающих и постоянно хотят быть плохишами.

Когда Мело был в команде, всегда существовало напряжение, которое в любой момент могло перерасти в драку. Я сообщил об этом руководству, сказал, что Филипе — «гнилое яблоко».

Скажутся ли эти слова на следующей встрече с ними? У меня нет злобных намерений. Если появится необходимость пообщаться с парнями, сделаю это. Не могу быть другом каждому, но лишь эти двое перешли все границы", — цитирует Кьеллини Football Italia.

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