Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, какие футболисты более других разочаровали его на протяжении карьеры.
«Написал об этом в автобиографии и могу повторить каждое слово. Марио Балотелли — плохой человек, он не уважает коллектив. Во время Кубка Конфедераций — 2013 он никак не помогал команде и бездействием заслужил пощёчину.
Некоторые думали, что он входит в топ-5 форвардов в мире, но я никогда не видел его даже в двадцатке лучших.
Впрочем, был парень и похуже — Филипе Мело. Он действительно худший из худших. Не терплю людей, которые не уважают окружающих и постоянно хотят быть плохишами.
Когда Мело был в команде, всегда существовало напряжение, которое в любой момент могло перерасти в драку. Я сообщил об этом руководству, сказал, что Филипе — «гнилое яблоко».
Скажутся ли эти слова на следующей встрече с ними? У меня нет злобных намерений. Если появится необходимость пообщаться с парнями, сделаю это. Не могу быть другом каждому, но лишь эти двое перешли все границы", — цитирует Кьеллини Football Italia.
- 9 мая 2020
-
13:26
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:07
-
11:44
-
11:26
-
11:09
-
10:58
-
10:40
-
10:37
-
10:29
-
10:26
-
10:04
-
09:58
-
09:45
-
09:44
-
09:35
-
09:19
-
07:09
-
06:39
-
06:15
-
05:56
-
05:32
-
04:56
-
04:33
-
04:20
-
04:05
-
03:43
-
03:11
-
02:52
-
02:30