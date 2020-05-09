Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы, вспомнив гол в ворота киевского «Динамо»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы. Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«9 Мая! С Днём Победы! 75 лет Великой Победы! На видео — мой победный гол (2018) в финале Кубка в такой праздник — 9 Мая. Посвятил его прабабушке, Тамаре Ильиничне, — ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945-м.
В 2018-м Тамара Ильинична последний раз встречала 9 Мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в её честь!
Спасибо вам за победу — каждому сердцу, каждой душе! Я правнук победителей! Ветераны, крепкого вам здоровья и низкий поклон! Мирного неба над головой!" — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».
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