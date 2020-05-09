Евсеев: Газизов создаёт условия, в которых люди раскрываются

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о генеральном директоре уфимского клуба Шамиле Газизове.
«Буква Ш в моём алфавите это Шамиль Камилович Газизов. Знаковый в нашем футболе человек. Давно зарекомендовал себя как успешный менеджер. У него удивительное чутьё, что почти всегда свойственно сильным бизнесменам и руководителям. Чутьё на многое, но прежде всего на людей.
Из „Уфы“ уже столько игроков и тренеров перешли в большие клубы, это его заслуга. Газизов создаёт условия, в которых люди раскрываются. «Уфа» заметна в РПЛ, у клуба своё лицо и свой путь. Второй такой команды в лиге нет. Все работники клуба понимают, что «Уфу» создал он и который год успешно развивает её.
Шамиль Камилович очень позитивный человек, восприимчивый. Душа компании. С ним очень интересно говорить и не только о футболе», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
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