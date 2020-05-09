В «Айнтрахте» призвали болельщиков не приходить на домашние матчи команды

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич обратился к болельщикам команды с просьбой отказаться от посещения домашних матчей после возобновления чемпионата Германии.
«Неоднократно обсуждали это с нашими болельщиками. Все знают правила: если кто-то из посторонних появится на стадионе, нам присудят техническое поражение.
Фанаты — неглупые ребята. На протяжении всего карантина они соблюдали правила, помогали старшим и нуждающимся. У клуба и фанатов налажена связь, поэтому мы получили сигнал, что никто из них не появится на стадионе», — цитирует Бобича Goal.
Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Возобновление Бундеслиги намечено на 16 мая.
- 9 мая 2020
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