В «Айнтрахте» призвали болельщиков не приходить на домашние матчи команды

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич обратился к болельщикам команды с просьбой отказаться от посещения домашних матчей после возобновления чемпионата Германии.



«Неоднократно обсуждали это с нашими болельщиками. Все знают правила: если кто-то из посторонних появится на стадионе, нам присудят техническое поражение.



Фанаты — неглупые ребята. На протяжении всего карантина они соблюдали правила, помогали старшим и нуждающимся. У клуба и фанатов налажена связь, поэтому мы получили сигнал, что никто из них не появится на стадионе», — цитирует Бобича Goal.



Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Возобновление Бундеслиги намечено на 16 мая.

Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»