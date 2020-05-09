Головин поборется с Мбаппе за награду лучшему плеймейкеру по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe в читательском голосовании определяет лучших игроков досрочно завершённого сезона в Лиге 1. Полузащитник «Монако» Александр Головин и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе номинированы на награду лучшему плеймейкеру.
В номинации также представлены хавбек «Монпелье» Флоран Молле и полузащитник «Марселя» Димитри Пайет.
«Нестабильность в Монако — три тренера менее чем за два года — не способствовала адаптации лидера российской сборной к Лиге 1. Но у Головина в ногах магия. И если ему всё ещё иногда не хватает стабильности и эффективности в завершении атак, он зарекомендовал себя как дирижёр оркестра монегасков: лидирует в команде по числу точных передач на чужую половину поля — 163», — говорится в описании Головина в статье издания.
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Фернандес, работающий экспертом на телеканале beIN Sports, включил Головина в символическую сборную сезона Лиги 1.
- 9 мая 2020
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