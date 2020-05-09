Дочь Бородюка в честь Дня Победы исполнила песню «Синий платочек»

Эстрадно-джазовая и оперная певица Анастасия Бородюк, дочь бывшего тренера сборной России Александра Бородюка, в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне исполнила песню «Синий платочек».

Ролик с исполнением песни авторства Якова Галицкого и Ежи Петерсбурского Бородюк опубликовала на своей странице в «Фейсбуке».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. С праздником Победы россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а бывшие игроки национальной команды Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня».