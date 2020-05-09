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Полиция отпустила экс-футболиста «Спартака» Вукоевича. Ему запрещено приближаться к жене

Полиция отпустила экс-футболиста «Спартака» Вукоевича. Ему запрещено приближаться к жене
Футбол / РПЛ 0

Полиция Загреба выпустила на свободу бывшего полузащитника киевского «Динамо» и московского «Спартака» Огнена Вукоевича, который ранее был задержан за угрозы жене и её родственникам. Ему запретили приближаться к супруге и поддерживать с ней связь, сообщает «Телеграм».

«У нас есть подозрения, что Вукоевич находился в состоянии опьянения поздним вечером 7 мая. Он начал запугивать жену и кричать, после того как она сказала, что обеспокоена его пристрастием к алкоголю. Подозреваемый угрожал ей и её родственникам.

Когда пострадавшая попыталась вызвать полицию, он вырвал из её рук мобильный телефон и оттолкнул её. Такое поведение подозреваемого вызвало у его жены чувство страха», — говорится в заявлении прокуратуры.

Вукоевича обязали покинуть общий дом. По словам адвоката экс-футболиста, его клиент уже нашёл себе новое жильё.

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