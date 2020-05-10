Мама Адриена Рабьо хочет, чтобы её сын продолжил карьеру в Англии
Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Один из возможных вариантов — переход в английскую Премьер-лигу, сообщает Corriere dello Sport.
Рабьо до сих пор не вернулся в расположение «Ювентуса», несмотря на то, что туринский клуб вызвал легионеров, которые отправились в другие страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Мама Адриена хочет, чтобы её сын продолжил карьеру в Англии, поскольку только команды АПЛ смогут удовлетворить его финансовые запросы. На этот момент известно об интересе к французу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».
Рабьо стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года. Хавбек со скандалом покинул «Пари Сен-Жермен», отказавшись продлевать контракт.
«Ювентус» готов включить Косту, Пьянича или Рабьо в сделку по Погба
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