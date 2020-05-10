Выздоровел первый спортсмен из Китая, заразившийся коронавирусом

Китайский полузащитник «Эспаньола» У Лэй прошёл два тестирования на коронавирус, результат которых оказался отрицательным, сообщает Besoccer.
Футболист, как и его одноклубники, вернётся к тренировкам утром 11 мая.
В марте У Лэй стал первым спортсменом из Китая, который заразился коронавирусом. В «Эспаньоле» положительный анализ на коронавирус сдали четыре футболиста и два сотрудника технического персонала.
Помимо У Лэя, инфекцию обнаружили у уругвайского защитника каталонской команды Леандро Кабреры. Отмечалось, что состояние заразившихся не вызывает опасений, болезнь протекает легко, все игроки и тренеры следуют медицинским рекомендациям.
Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам с 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
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