Выздоровел первый спортсмен из Китая, заразившийся коронавирусом

Китайский полузащитник «Эспаньола» У Лэй прошёл два тестирования на коронавирус, результат которых оказался отрицательным, сообщает Besoccer.

Футболист, как и его одноклубники, вернётся к тренировкам утром 11 мая.

В марте У Лэй стал первым спортсменом из Китая, который заразился коронавирусом. В «Эспаньоле» положительный анализ на коронавирус сдали четыре футболиста и два сотрудника технического персонала.

Помимо У Лэя, инфекцию обнаружили у уругвайского защитника каталонской команды Леандро Кабреры. Отмечалось, что состояние заразившихся не вызывает опасений, болезнь протекает легко, все игроки и тренеры следуют медицинским рекомендациям.

Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам с 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.