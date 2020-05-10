«Хамес — испорченный маленький мальчик». Журналист раскритиковал футболиста «Реала»
Журналист Иван Мехия раскритиковал полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
«Хамес — испорченный маленький мальчик. Ему не нравится быть футболистом, он не хочет преуспевать. К сожалению, он думал, что будет главным в «Реале», но в клубе тогда был Криштиану Роналду. Он больше не является футболистом.
Родригес никогда не был профессионалом, потому что всегда считал, что команда принадлежит ему. Он конфликтовал с Рафаэлем Бенитесом в «Реале», конфликтовал с Клаудио Раньери в «Монако». Ему никто не нравится.
Во всём виноват Хамес, не вините тренеров. Зинедин Зидан не виноват в том, что «Реал» купил игрока и сказал, что он должен быть в команде», — приводит слова журналиста Marca со ссылкой на радио Corrillo de Mao.
Хамес Родригес может продлить контракт и остаться в «Реале»
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