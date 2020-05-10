Обамеянг: надеюсь, однажды буду играть за «Реал»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хотел бы выступать в составе мадридского «Реала».



«Реал» — клуб моего сердца, и я пообещал дедушке, что однажды буду там играть. Надеюсь, это произойдёт", — приводит слова Обамеянга Goal.com.



Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» сделал запрос в «Арсенал» о трансфере Обамеянга. Действующее соглашение 30-летнего габонского футболиста с английским клубом рассчитано до июня 2021 года.



Обамеянг перешёл в лондонский «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера габонского форварда составила € 63,75 млн. В сезоне-2019/2020 Обамеянг принял участие в 26 матчах чемпионата Англии, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Реал» сделал запрос в «Арсенал» по Обамеянгу