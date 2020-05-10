«Аякс» подтвердил готовность отпустить Онану, ван де Бека и Тальяфико

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Донни ван де Бека, голкипера Андре Онану и защитника Николаса Тальяфико в ближайшее трансферное окно.

«В январе прошлого года мы устно договорились с Онаной, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся ещё на один сезон, а потом мы поможем им сделать следующий шаг в карьере. Ничего не изменилось.



Но снижения цены на 50 процентов не будет, клубы могут забыть об этом», — приводит слова Ван дер Сара Reuters.

Ранее сообщалось, что Онаной интересуются «Барселона» и лондонский «Челси», а на ван де Бека претендуют мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Нидерландов был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, чемпион страны не был определён.