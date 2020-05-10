Жена Жиркова: скоро Юра закончит карьеру, и его жизнь точно будет связана с историей

Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, рассказала, чем будет заниматься муж после завершения профессиональной карьеры.

«В коллекции мужа есть машина «ГАЗ», он получил её в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. Юра давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает много книг, смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь точно будет связана с историей. Надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится! Ещё раз поздравляю всех с Днём Победы!» — написала Жиркова в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Инны Жирковой в «Инстаграме».