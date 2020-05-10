Жена Жиркова: скоро Юра закончит карьеру, и его жизнь точно будет связана с историей

Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, рассказала, чем будет заниматься муж после завершения профессиональной карьеры.
«В коллекции мужа есть машина «ГАЗ», он получил её в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. Юра давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает много книг, смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь точно будет связана с историей. Надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится! Ещё раз поздравляю всех с Днём Победы!» — написала Жиркова в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Инны Жирковой в «Инстаграме».
- 10 мая 2020
-
13:42
-
13:41
-
13:20
-
13:16
-
12:48
-
12:44
-
12:20
-
12:18
-
12:07
-
12:01
-
11:45
-
11:33
-
11:32
-
11:15
-
11:13
-
10:50
-
10:50
-
10:41
-
10:29
-
09:52
-
09:41
-
09:31
-
09:19
-
09:17
-
06:55
-
05:56
-
04:25
-
03:40
-
02:22
-
01:00
-
00:53
-
00:37
-
00:15
-
00:02
-
00:00