Самуэль Юмтити пропустит 2–3 недели из-за травмы голени

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити пропустит две-три недели из-за травмы голени, сообщает AS.

По данным источника, французу диагностировали частичный разрыв камбаловидной мышцы правой голени. 26-летний защитник получил повреждение на тренировке сине-гранатовых вчера, 9 мая.

В нынешнем сезоне Юмтити пропустил полтора месяца из-за проблем с коленом.

Самуэль выступает за «Барселону» с 2016 года. До перехода в каталонский клуб защитник играл в «Лионе». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы расстаться с Юмтити, чья трансферная стоимость оценивается в € 32 млн. Футболиста могут включить в сделку по приобретению форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.