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«Барселона» интересуется бразильским хавбеком «Лиона» Гимарайнсом

«Барселона» интересуется бразильским хавбеком «Лиона» Гимарайнсом
Футбол / Испания 0

«Барселона» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Лиона» Бруно Гимарайнсу, утверждает AS.

По данным источника, каталонский клуб уже провёл предварительные переговоры с «Лионом» и агентом бразильца. Прошлым летом хавбек мог перейти в «Атлетико», но руководство клуба убедило его остаться. Теперь Гимарайнс может быть продан, так как «Лион» не попал в еврокубки на следующий сезон из-за досрочного завершения чемпионата Франции. В составе «Барселоны» он может заменить своего соотечественника Артура, которым интересуется «Ювентус».

Гимарайнс перешёл в «Лион» в январе 2020 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 20 млн. В составе французского клуба 22-летний хавбек провёл пять матчей и не отметился результативными действиями.

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