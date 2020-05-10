Жена Песьякова опубликовала фото в купальнике
Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в купальнике.
Жена футболиста также выложила своё детское фото. «Похожа?» — спросила Песьякова у подписчиков.
Ксения и Сергей познакомились в 2008 году, когда он выступал за ярославский «Шинник». По профессии она юрист, закончила ярославский университет имени Демидова. В июле 2014 года Сергей и Ксения узаконили свои отношения. Пара воспитывает двух детей. В сентябре 2015 года у них родилась дочка, а почти через год – сын.
В марте главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видеообращение голкипера ростовчан Сергея Песьякова по ситуации с коронавирусом.
Карпин опубликовал «очень важное сообщение» Песьякова по ситуации с коронавирусом
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