Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в августе

Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в августе
Футбол / Лига чемпионов 0

Еврокубковые матчи сезона-2019/2020 могут быть доиграны в период со 2 по 29 августа, сообщает Mirror.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти 2-7 августа, четвертьфиналы – 13-16 августа, полуфиналы – 20-23 августа.

Финал Лиги Европы планируется провести 27 августа, финал Лиги чемпионов – 29 августа.

Ранее пресс-служба французского «Лиона» опровергла информацию о том, что клуб 7 августа проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Не сыграны ещё три ответных матча 1/8 финала: «Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».

«Лион» опроверг информацию, что 7 августа сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020