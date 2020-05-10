Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в августе
Еврокубковые матчи сезона-2019/2020 могут быть доиграны в период со 2 по 29 августа, сообщает Mirror.
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти 2-7 августа, четвертьфиналы – 13-16 августа, полуфиналы – 20-23 августа.
Финал Лиги Европы планируется провести 27 августа, финал Лиги чемпионов – 29 августа.
Ранее пресс-служба французского «Лиона» опровергла информацию о том, что клуб 7 августа проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Не сыграны ещё три ответных матча 1/8 финала: «Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).
В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».
«Лион» опроверг информацию, что 7 августа сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
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