Ставший интернет-мемом носильщик гроба назвал игрока, которого мечтает отнести к могиле
Бенджамин Айду, один из «танцующих гробовщиков», ставших интернет-мемом, рассказал, в похоронах какого футболиста он хотел бы принять участие.
«Я желаю всем долгой и счастливой жизни, но я мечтаю, если будет такая возможность, отнести Роналдиньо к его последнему дому! Затем Марадону, а после этого Месси. Игра Роналдиньо всегда была меня чем-то особенным, это была бы дань от танцора футбольному танцору", — цитирует Айду Goal.com.
Прославившиеся на весь мир носильщики гроба — жители Ганы. Похоронные церемонии в этой стране принято проводить с танцами и песнями. Фрагмент видео с их участием прикрепляют к роликам, главные герои которых терпят неудачу.
Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня
Читайте также
- 11 мая 2020
-
04:48
-
04:30
-
03:59
-
03:58
-
03:29
-
03:28
-
03:04
-
02:54
-
02:03
-
01:46
-
01:31
-
00:54
-
00:53
-
00:32
-
00:28
-
00:12
- 10 мая 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:39
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:15
-
21:52
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
Партнерский контент