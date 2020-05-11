Ставший интернет-мемом носильщик гроба назвал игрока, которого мечтает отнести к могиле

Бенджамин Айду, один из «танцующих гробовщиков», ставших интернет-мемом, рассказал, в похоронах какого футболиста он хотел бы принять участие.

«Я желаю всем долгой и счастливой жизни, но я мечтаю, если будет такая возможность, отнести Роналдиньо к его последнему дому! Затем Марадону, а после этого Месси. Игра Роналдиньо всегда была меня чем-то особенным, это была бы дань от танцора футбольному танцору", — цитирует Айду Goal.com.

Прославившиеся на весь мир носильщики гроба — жители Ганы. Похоронные церемонии в этой стране принято проводить с танцами и песнями. Фрагмент видео с их участием прикрепляют к роликам, главные герои которых терпят неудачу.