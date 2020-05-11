Гиггз назвал игроков «Манчестер Юнайтед», на которых никогда не кричал Фергюсон

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как знаменитый тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон работал со своими футболистами.

«Было три или четыре игрока, на которых сэр Алекс никогда не кричал: Эрик Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Все они приносили нам победы. Они делали свою работу на поле, поэтому Фергюсон никогда не считал, что ему нужно их критиковать.

Бывали матчи, в которых Эрик ничего не делал. Он не забивал, не выполнял черновую работу, как Уэйн Руни или Карлос Тевес, не оказывал никакого влияния. Но он знал, что рано или поздно у него всё получится. Мы могли сидеть и думать, что сэру Алексу стоит сказать ему пару слов.

А потом на следующей неделе Кантона выходил на поле и забивал победный гол или делал что-то волшебное. Это показывает, что Фергюсон умел работать со звёздами. Он мастер психологии. Он умел выжать максимум из своих футболистов», — цитирует Гиггза Goal со ссылкой на beIN Sports.