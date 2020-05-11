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Игра для футбольных болельщиков от «Чемпионата» и «Квиз, плиз!» уже сегодня

Игра для футбольных болельщиков от «Чемпионата» и «Квиз, плиз!» уже сегодня
Футбол 0

Сегодня начиная с 20:00 мск в YouTube-канале «Чемпионата» пройдёт большая интеллектуально-развлекательная игра о футболе. Игра подготовлена авторами популярной викторины «Квиз, плиз!». Подключайтесь к трансляции без дополнительных сборов и регистрации. Собирайте команду с помощью видеосервисов или играйте индивидуально, просто зайдя на наш канал в обозначенное время.

Вас ждёт 5 раундов по 6 вопросов. Вопросы будут проговариваться ведущим и дублироваться на экране. Можно играть с любых устройств, которые имеют доступ к YouTube. Целый раунд специально для участников игры подготовят звёзды футбола. Они же сами зададут свои вопросы. В игре важно проявить не только свои знания, но и логическое мышление. Всех без исключения болельщиков и фанатов ждём в 20:00 мск в YouTube «Чемпионата».

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