Владельцы «Манчестер Сити» приобрели девятый футбольный клуб
Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что приобрела бельгийский футбольный клуб «Ломмел».
«Ломмел» стал девятым клубом City Football Group. В собственности компании находятся также «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия).
«Ломмел» выступает во втором дивизионе Бельгии. По итогам сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был досрочно завершён в апреле, команда заняла шестое место.
City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.
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