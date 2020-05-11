«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за экономической ситуации

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева, оценившего шансы на возобновление нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги как очень высокие.
«Алаев высказал мнение РФС. Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в Российскую Премьер-Лигу. Не знаю точно сколько, но, думаю, не менее 10.
Мы считаем доигровку нецелесообразной, но, если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся. Но наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платёжную ведомость», — приводит слова Айдамирова ТАСС.
- 11 мая 2020
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