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Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня

Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня
Футбол / Англия 0

Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня. Болельщикам запрещено посещать матчи. Возможно, фанаты вернутся на трибуны, только когда будет найдена вакцина от коронавируса, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что руководство АПЛ запланировало рестарт сезона-2019/2020 на 12 июня. Большинство команд до паузы провели по 29 матчей, некоторые — по 28. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя на 25 очков.

Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.

Клубы АПЛ из нижней половины таблицы выступают за отмену вылета в Чемпионшип
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