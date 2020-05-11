Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня
Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня. Болельщикам запрещено посещать матчи. Возможно, фанаты вернутся на трибуны, только когда будет найдена вакцина от коронавируса, сообщает Sky Sports.
Ранее стало известно, что руководство АПЛ запланировало рестарт сезона-2019/2020 на 12 июня. Большинство команд до паузы провели по 29 матчей, некоторые — по 28. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя на 25 очков.
Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.
Клубы АПЛ из нижней половины таблицы выступают за отмену вылета в Чемпионшип
Читайте также
- 11 мая 2020
-
17:19
-
17:14
-
16:56
-
16:55
-
16:31
-
16:26
-
16:23
-
15:55
-
15:48
-
15:28
-
15:25
-
15:13
-
14:58
-
14:47
-
14:27
-
14:23
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:27
-
13:10
-
13:07
-
12:38
-
12:14
-
11:59
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
10:44
-
10:42
-
10:13
-
10:00
-
09:54
Партнерский контент