«Барселона» может вернуть защитника Кукурелью за € 15 млн
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Хетафе» Марку Кукурелье, утверждает Catalunya Radio.
По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «Барселоны» Кукурелья может заменить Хуниора Фирпо, которого клуб собирается продать.
«Барселона» имеет право выкупить Кукурелью за € 15 млн. Прошлым летом каталонцы продали его за € 6 млн.
21-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал четыре результативные передачи, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с «Хетафе» действует до лета 2021 года.
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