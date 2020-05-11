Тибо Куртуа: если мы сыграем в оставшихся матчах, то «Реал» станет чемпионом

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил уверенность, что его команда станет чемпионом Испании, если сезон будет возобновлён.

«Я никогда не говорил, что «Реал» должен быть объявлен чемпионом, если сезон будет завершён досрочно. Но я уверен, что если мы сыграем в оставшихся матчах, то «Реал» станет чемпионом», — приводит слова Куртуа Marca.

Также голкипер поделился впечатлениями от возобновления тренировок. «Мы занимаемся в перчатках, в масках, соблюдаем дистанцию в два метра друг от друга, всё дезинфицируется», — добавил бельгиец.

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