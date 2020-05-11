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Ван Дейк рассказал, как его чуть не отчислили из футбольной академии

Ван Дейк рассказал, как его чуть не отчислили из футбольной академии
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, как чуть не вылетел из футбольной академии.

«Я играл в академии «Виллема II» в течение 10 лет. Был период, когда мне было около 16 лет и я был на грани того, чтобы меня отчислили из академии. Я не был достаточно хорош и часто оставался на скамейке запасных.

Летом у меня был всплеск роста, после чего всё пошло очень хорошо. У меня была травма паха, потому что я сильно вырос, но после этого я стал делать большие шаги по восходящей. Я проделал большую работу для того, чтобы оказаться здесь, и горжусь этим», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее защитник играл в «Саутгемптоне», «Селтике» и «Гронингене».

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