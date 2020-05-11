Хавбека «Сочи» Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции

Полузащитник «Сочи» Ганелли Имбула обвиняется в краже автомобиля во Франции, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, обвинителем выступает некий Морган Б. Он купил Audi RS 3 break у игрока летом 2018 года, но после этого Имбула якобы украл у него автомобиль. Морган Б. подал заявление в полицию, на что получил в ответ два иска в шантаже и мошенничестве.

В 2018 году Имбула попал в ДТП в Испании. В тот момент он был пассажиром, а за рулём автомобиля находился его двоюродный брат. В полицию было решено не обращаться, а второй участник аварии покинул место происшествия. Audi получила повреждения, поэтому брат Имбула предложил футболисту связаться с «другом из Тулузы», который знает механиков, способных провести ремонт. Когда этот человек оказался на месте происшествия, то его сопровождал ещё один мужчина. Имбула утверждает, что этим человеком был Морган Б. Как заявляет футболист, Морган Б. является работником страховой фирмы и знал, как помочь Имбула не потерять деньги из-за ДТП. После этого Морган Б. предложил пригнать свой грузовик, чтобы нанести ещё больший ущерб Audi, а затем взять на себя ответственность за аварию. Он собирался возместить ущерб футболисту через страховую компанию. Имбула согласился, но теперь утверждает, что не знал, что участвует в страховой афере.

Несколько недель спустя игрок начал волноваться, не получив свою машину обратно. В своём письме в правоохранительные органы Имбула объяснил, что Морган Б. оправдывал молчание, заявив, что он был арестован полицией и помещён под стражу после жалобы его страховщика, который заподозрил аферу.



Затем Морган Б. попросил Имбула выслать ему свидетельство о регистрации транспортного средства и выдать ему свидетельство о продаже повреждённой в результате аварии Audi, чтобы доказать полиции, что он действительно является владельцем автомобиля.



«Он сказал мне: «Не беспокойтесь о бумагах, это на всякий случай, просто чтобы показать полицейским, что всё в порядке, и тогда мы восстановим всё. Я поверил ему», — заявил Имбула.

Так и не дождавшись новостей, в сентябре 2018 года Имбула использовал инструмент геолокации в Audi, чтобы отследить местоположение авто. После этого двоюродный брат игрока, который имел второй комплект ключей, забрал машину. Узнав об исчезновении автомобиля, Морган Б. заявил в полицию о краже. В октябре 2018 году автомобиль с братом игрока за рулём был задержан полицией.

Морган Б. решительно отрицает, что он совершал мошеннические действия. Он заявил, что только предложил Имбула выкупить у него повреждённую машину. «Мой клиент отрицает какую-либо страховую аферу», — сказал адвокат Моргана Б. Саймон Коэн. — «Он приобрёл этот автомобиль за € 30 тыс., двумя траншами по € 15 тыс. наличными. У него есть свидетельство о продаже, а также документ, который доказывает, что он является владельцем транспортного средства».



Имбула отказался комментировать дело. Его адвокат Жан-Жак Бертран сообщил, что его клиент с большим спокойствием ждёт окончания дела. Футболист вернул автомобиль, но не может использовать его, пока дело не будет закрыто.