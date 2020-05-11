Капелло: меня тошнит от того, как в «Милане» относятся к Бобану и Мальдини

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал отношение руководства «Милана» к Звонимиру Бобану и Паоло Мальдини. Напомним, в начале марта Бобан был уволен с поста директора «Милана».



«Меня тошнит от того, как в «Милане» относятся к Бобану и Мальдини. Как директора, они показали свою преданность и искренность. Я поступил бы так же, как Бобан. Достоинство превыше всего», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.



Бобан покинул пост заместителя генерального секретаря ФИФА и стал директором «Милана» летом 2019 года. 7 марта 2020 года «Милан» объявил о расторжении соглашения с 51-летним хорватским функционером. Сообщалось также, что по окончании сезона со своей должности может уйти технический директор «Милана» Паоло Мальдини.