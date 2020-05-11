Каннаваро: Зидан допустил огромную ошибку в финале ЧМ-2006. Это позор

Экс-защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о столкновении бывшего партнёра по национальной команде, Марко Матерацци, и француза Зинедина Зидана во время финального матча чемпионата мира 2006 года.
Напомним, Зидан был удалён в дополнительное время встречи после того, как боднул Матерацци. Встреча завершилась победой сборной Италии в серии пенальти (1:1, 5:3 по пенальти).
«Я очень уважаю Зидана и то, чего он достиг в футболе, но в том эпизоде Зинедин был неправ, это была огромная ошибка. Его последний матч, завершившийся таким образом, это позор. На поле вы можете сказать всё, но это должно там и остаться. Дело не в том, что Матерацци совершил неправильный поступок, а в том, что оба они поступили неверно. Мне было грустно видеть, что Зидан покидает чемпионат мира таким образом», — приводит слова Каннаваро AS.
- 11 мая 2020
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