Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»
Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, сообщил, что игрок не будет продлевать контракт с английским клубом.
«Контракт Месута действует ещё один год. В этом отношении изменений не будет. Что произойдёт дальше, покажет время. Месут примет решение вместе со своей семьёй. Это лучший выход. Не могу говорить о Месуте и „Фенербахче“, потому что я не имею права говорить на эту тему в соответствии с принципом конфиденциальности», — приводит слова Согута Fanatik.
В нынешнем сезоне Озил принял участие в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачами. Контракт 31-летнего немецкого хавбека с лондонским клубом истекает летом 2021 года.
Читайте также
- 12 мая 2020
-
00:53
-
00:51
-
00:32
-
00:26
-
00:13
- 11 мая 2020
-
23:51
-
23:48
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:02
-
22:58
-
22:42
-
22:33
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:35
-
21:23
-
21:16
-
21:06
-
20:54
-
20:37
-
20:31
-
20:01
-
19:52
-
19:33
-
19:28
-
19:06
-
19:04
-
18:55
-
18:38
-
18:29
Партнерский контент