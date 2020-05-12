Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, сообщил, что игрок не будет продлевать контракт с английским клубом.



«Контракт Месута действует ещё один год. В этом отношении изменений не будет. Что произойдёт дальше, покажет время. Месут примет решение вместе со своей семьёй. Это лучший выход. Не могу говорить о Месуте и „Фенербахче“, потому что я не имею права говорить на эту тему в соответствии с принципом конфиденциальности», — приводит слова Согута Fanatik.

В нынешнем сезоне Озил принял участие в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачами. Контракт 31-летнего немецкого хавбека с лондонским клубом истекает летом 2021 года.