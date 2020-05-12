Бывший игрок «Ливерпуля» Ламберт: то, как тренировался Балотелли – это позор

Воспитанник «Ливерпуля» Рики Ламберт, выступавший в составе «мерсисайдцев» в сезоне-2014/2015, поделился мнением о бывшем одноклубнике — Марио Балотелли.

«Было здорово, когда я вернулся в «Ливерпуль». Я приехал в родной город уже другим человеком, чем был ранее. Конечно, я был намного более профессионален. Сначала всё шло хорошо, я забил пару голов и был вполне счастлив. Но, когда из-за травмы выбыл Луис Суарез, многие игроки были шокированы, так как вся игрока была завязана именно на нём. Я никогда не смог бы заменить его. Соответствовать такому игроку очень-очень трудно.



Позже Брендан Роджерс привёл в клуб Марио Балотелли и я отошёл на второй план. Я не мог понять этого решения. То, как он тренировался – это позор. Вне тренировочного поля Марио был прекрасным человеком, но на тренировках…



Конечно, в своей карьере я сталкивался с подобным отношением к тренировочному процессу со стороны других игроков. Но на поле они показывали достаточно хороший уровень, чтобы им это сходило с рук, Марио же не показывал такой игры», — приводит слова Ламберта Goal.



В 2017 году Ламберт завершил карьеру игрока в возрасте 35 лет. На протяжении карьеры, помимо «Саутгемптона» и «Ливерпуля», он выступал за «Блэкпул», «Маклсфилд Таун», «Стокпорт Каунти», «Рочдейл», «Бристоль Роверс», «Вест Бромвич Альбион» и «Кардифф Сити». Всего на счету Ламберта 615 официальных матчей на клубном уровне, 224 гола и 88 результативных передач. 11 раз форвард надевал футболку сборной Англии и забил 3 гола.