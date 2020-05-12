Все клубы АПЛ выступают за проведение домашних и выездных матчей

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал о ситуации с сезоном-2019/2020.
Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш АПЛ, скорее всего, возобновится 12 июня. Матчи будут проходить на нейтральных стадионах без болельщиков.
«Все предпочитают играть дома и на выезде. Конечно, некоторых этот вопрос беспокоит сильнее. Мы продолжаем вести диалог с властями. Хотим вернуть Премьер-лигу, поэтому будем придерживаться всех рекомендаций.
Некоторые клубы хотят отменить вылет в Чемпионшип? Об этом пока никто не говорил. Мы не получали никаких предложений. Но мы хотим выступать как единое целое. Действуем коллективно», — приводит слова Мастерса Sky Sports.
Исполнительный директор сказал также, что команды могут возобновить групповые тренировки уже с 18 мая.
Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.
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