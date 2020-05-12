Расписание футбольных матчей на 12 мая

Большинство турниров по всему миру было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее сегодня, 12 мая, состоится несколько матчей.
В Туркмении на сегодня назначены три встречи национального первенства среди молодёжных команд. Две из них, «Ашхабад» – «Шагадам» и «Небитчи» – «Ахал», начнутся в 14:00 мск. На полчаса позднее, в 14:30 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Мерв» – «Алтын Асыр».
Также сегодня состоятся две товарищеские встречи. В 11:00 мск начнут играть израильские команды «Бней Иегуда» и «Хапоэль Тель-Авив», а в 12:00 мск на поле сойдутся чешские коллективы «Витковице» и «Баник Острава».
Напомним, в эти выходные возобновится нынешний розыгрыш немецкой Бундеслиги, которая станет первым из ведущих европейских чемпионатов, где вновь будут проходить матчи после пандемии COVID-19.
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