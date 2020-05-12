Стам: иногда критика в адрес Погба некорректна

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением о хавбеке «красных дьяволов» Поле Погба.
«Мне бы хотелось, чтобы Поль остался в «Юнайтед». Считаю, что он качественный футболист. Люди ожидают от него многого и очень много критикуют. Бывает, что это справедливо, но иногда критика некорректна.
Не знаю, что произойдёт. Сначала ему нужно набрать форму, но я был бы рад, если бы он остался и провёл ещё один сезон. Погба — креативный футболист, который хочет играть немного по-своему. Иногда ему нужно предоставить немного свободы.
Связка Поля с Бруну Фернандешем и Скоттом Мактоминаем может быть очень интересной. Погба способен бегать от штрафной до штрафной, что даст ему больше свободы, которую он так хочет», — приводит слова Стама Goal.
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».
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