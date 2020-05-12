Широков: Путину нет альтернатив. Можно выбрать только из его окружения

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о жизни в конце прошлого века, а также выразил мнение, что президенту страны Владимиру Путину нет альтернативы.



«В 90-е было тяжело. Работа не всегда высокооплачиваемая. Плюс бандитизм большой был. Его и в кино приукрашивали в сериалах «Бригада», «Бандитский Петербург». Время было не очень хорошее. Те же люди, которые приходят к Соловьёву, говорят, что власть, может, не очень хорошая, за исключением пяти человек. Но это их беда. Они не смогли воспитать. Хотя одна из задач любого руководителя – воспитать себе смену. Если вы за 15-20 лет не можете этого сделать, это не очень хорошо.



Если говорить о Путине, альтернатив-то нет. Никто не идёт с нормальной повесткой. Можно выбрать только из числа его окружения. Если же смотреть из оппозиционеров, никакой внятной повестки не видно. Если вы идёте на такие должности, должна быть команда, а ей пока никто не обзавёлся», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

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